Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни
Президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у Лондоні обговорили напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни в Україні.
"Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром", - написав Зеленський у телеграм у неділю.
"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США", - наголосив Зеленський.
"Україні потрібний мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки", - додав президент.
Зеленський також подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.
Раніше повідомлялося, прем'єр Великої Британії оголосив про розробку спільного плану з досягнення миру за участі президента України, який потім буде представлено у Вашингтоні.
Зараз у Лондоні проходить саміт з питань досягнення миру в Україні.