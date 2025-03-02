Зеленський зустрівся з прем'єркою Італії задля спільного плану дій щодо закінчення війни

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Президент України Володимир Зеленський та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні у Лондоні обговорили напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни в Україні.

"Хороша зустріч із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні задля напрацювання спільного плану дій щодо закінчення війни справедливим та стійким миром", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Ніхто не зацікавлений у продовженні та швидкому поверненні війни, окрім Путіна, тому важливо зберігати єдність довкола України й посилювати позиції нашої держави у взаємодії з союзниками – країнами Європи та США", - наголосив Зеленський.

"Україні потрібний мир, підкріплений надійними гарантіями безпеки", - додав президент.

Зеленський також подякував Італії за постійну підтримку та партнерство в наближенні миру в Україні.

Раніше повідомлялося, прем'єр Великої Британії оголосив про розробку спільного плану з досягнення миру за участі президента України, який потім буде представлено у Вашингтоні.

Зараз у Лондоні проходить саміт з питань досягнення миру в Україні.