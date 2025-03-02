У Лондоні розпочався саміт щодо України

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У Лондоні розпочався саміт, присвячений Україні, повідомила пресслужба президента України.

"У ньому беруть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта", - йдеться у повідомленні пресслужби у неділю.

Саміт організував премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На заході обговорять виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.

Зокрема говоритимуть про те, як зміцнити позиції України – продовженням військової допомоги та посиленням економічного тиску на Росію.

За результатами зустрічі союзники скоординують позиції, напрацюють спільний план дій та конкретні кроки для закінчення війни справедливим миром і надання Україні надійних гарантій безпеки.

На зустріч приїхали (персональний скла учасників): голова уряду Італії Джорджа Мелоні; президент Франції Емманюель Макрон; канцлер Німеччини Олаф Шольц; прем’єр Іспанії Педро Санчес; прем’єр Польщі Дональд Туск; очільник уряду Чехії Петр Фіала; генсек НАТО Марк Рютте; голова уряду Швеції Ульф Крістерссон; президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн; прем'єр Канади Джастін Трюдо; міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан; прем'єр Норвегії Йонас Гар Стере; очільниця уряду Данії Метте Фредеріксен; прем'єр Нідерландів Дік Схооф; виконувач обов'язків президента Румунії Іліє Болоян.