Події

20:00 06.03.2025

Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

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Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

"Я бачив нинішній матеріал у Politico... Але я про це нічого не чув. Я вам скажу, що зараз мені було б дуже важко в це повірити", - сказав він у коментарі "Голосу Америки Українською".

Раніше Politico повідомляло, що начебто високопосадовці з оточення президента США Дональда Трампа таємно зустрілися з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, а також із членами партії колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність"

 

Теги: #порошенко #тимошенко #келлог

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