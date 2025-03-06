Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції.

"Я бачив нинішній матеріал у Politico... Але я про це нічого не чув. Я вам скажу, що зараз мені було б дуже важко в це повірити", - сказав він у коментарі "Голосу Америки Українською".

Раніше Politico повідомляло, що начебто високопосадовці з оточення президента США Дональда Трампа таємно зустрілися з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко, а також із членами партії колишнього президента Петра Порошенка "Європейська солідарність"