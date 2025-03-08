Трамп планує вивести американські війська з Німеччини в Угорщину – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення 35 тис американських військовослужбовців з Німеччини та передислокації їх до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією, повідомляє видання The Telegraph з посиланням на власні джерела.

"Джерела, близькі до адміністрації, повідомили, що президент США, який неодноразово попереджав, що Європа повинна посилити свою обороноздатність, усе більше розчаровується тим, що континент "прагне до війни". За межами Сполучених Штатів дислоковано близько 160 000 військовослужбовців, значна частина яких знаходиться в Німеччині", - йдеться в повідомленні.

Речник національної безпеки США Брайан Хьюз сказав: "Хоча ніяких конкретних заяв не заплановано, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам".

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував висновки спеціального засідання Європейської ради з підтримки Україні та оборони Європи в частині, які стосуються України. Пізніше він анонсував винесення на голосування всередині своєї країни питання членства України в ЄС.