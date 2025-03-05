Політика

15:08 05.03.2025

Порошенко представив керівництву ЄНП та депутатам Європарламенту стратегію безпеки для України і ЄС

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Порошенко представив керівництву ЄНП та депутатам Європарламенту стратегію безпеки для України і ЄС
Фото: https://eurosolidarity.org/novyny/

Лідер партії "Європейска солідарність", народний депутат України Петро Порошенко представив фракції "Європейської народної партії" в Європарламенті стратегію безпеки для України, повідомляється на сайті політсили.

"Наш пріоритет — якнайшвидше завершити війну та забезпечити справедливий, сталий та тривалий мир, бо ніхто не бажає миру більше, ніж українці", – наголосив Порошенко.

За його словами, для зміцнення позицій України за столом переговорів потрібна п’ятискладова стратегія Заходу. "Перше – військова допомога, в тому числі протиповітряна оборона… Друге: інвестиції в українське військове виробництво за прикладом нідерландсько-данської ініціативи, нам потрібні передові технології, спільне виробництво та розробки в Україні. Третє – посилення санкцій проти Росії, спрямованих на сировину, викопне паливо, СПГ, тіньовий флот і сектор атомної енергетики", – наголосив політик.

Четвертим пунктом він назвав фінансову допомогу для забезпечення макроекономічної стабільності України, у тому числі шляхом конфіскації та використання заморожених російських активів, і п’ятим - членство України в НАТО як гарантію безпеки.

"У контексті завтрашнього позачергового засідання Європейської Ради моє головне повідомлення: настав час для дій, а не лише для дискусій. Європейські лідери повинні сформувати довгострокову архітектуру європейської безпеки на наступне десятиліття", – сказав Порошенко.

Він привітав комплексну оборонну стратегію ЄС, представлену президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, і наголосив, що Україна має бути повністю залучена до його реалізації. Також Порошенко назвав "Коаліцію охочих" та "чоботи на землі", запропоновані на саміті у Лондоні, потужним механізм стримування, який необхідно запровадити після мирної угоди.

Теги: #європейська_солідарність #порошенко #європарламент

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