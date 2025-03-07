Політика

12:53 07.03.2025

Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

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Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

Шок Трампом зробив свій позитивний ефект, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз, незалежний від США, вважає заступниця голови фракції “Голос” Юлія Клименко.

“Шок Трампом зробив свій позитив, Європа бере себе в руки та рано чи пізно створить свій оборонний союз, незалежний від США, що в перспективі може вартувати США втрати частини ринку продажу зброї та оборонних технологій”, - сказала Клименко у коментарі агентству “Інтерфакс-Україна” у п'ятницю.

Народний депутат підкреслила, що Україна має потужну армію та прикладні технології, Європа має індустріальну базу та дешеві гроші, якщо це швидко вдасться поєднати, то цей оборонний союз буде набагато практичніший чи потужніший за гіпотетичну 5 статтю НАТО, в яку країни-члени вірять все менше.

“І такий оборонний союз може ділитися досвідом та практикою з Тайванем, Південною Кореєю, Японією, Філіппінами, Індією та іншими країнами, які зараз сильно задумались чи вступиться за них США у випадку агресії”, - відзначила Клименко.

За словами політика, результати спеціального засідання Європейської ради у Брюсселі позитивні для України.

“Підсумки загальні, але ідеї правильні і фінальне комюніке достатньо позитивне для України і для майбутнього переозброєння та оборонного Євросоюзу: ніяких мирних переговорів без України та ЄС, сталий мир та гарантії безпеки, подальша розробка плану переозброєння ЄС та миротворчої місії для України”, - зазначила Клименко.

Вона також наголосила, що позитивним бонусом є і додаткові 15 млрд євро, які ЄС виділить на допомогу Україні.

“Все це було немислимо ще 2 тижні тому, але Трампашок прискорює події”, - сказала Клименко.

Теги: #клименко_юлія #трамп #наслідки #шок

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