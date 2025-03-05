Україна відчуває брак у дипломатичному ресурсі, відзначають політики та експерти

Україні не вистачає якісного дипломатичного ресурсу, який суттєво впливав би на політичний ландшафт, вважає засновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорин.

На його думку, причина не у відсутності кваліфікованих кадрів. "Країні потрібен сильний Міністр закордонних справ, який визначатиме політику. Можливо, це Петро Порошенко, можливо, Борис Ґудзяк, можливо, хтось, про якого я не подумав. Криза - це можливість", - зазначає Федорин.

Народний депутат франкції "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко відзначив важливість запровадження Україною посади спецпредставника України в США на кшталт Кіта Келлога як додаткового перемовника між Вашингтоном і Києвом. "Він міг би допомагати вирішувати важливі питання, адже наразі між командами Трампа та Зеленського фактично відсутній нормальний діалог", - написав він у Facebook.

У той же час юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко скептичний щодо можливих успіхів іншої переговорної команди. "Про успіхи дипломатів Канади і Мексики вже всі написали? Канада і Мексика виконали всі вимоги Трампа, ніхто не придирався до костюмів, їх дипломатів з Білого дому ніхто не виставляв. Але тарифи все одно отримали", - відзначив він.

Економіст Борис Кушнірук назвав переговори у Білому домі "системним дипломатичним провалом", проте відзначає, що лідери європейських країн розуміють, що зараз йдеться не тільки про загрози для України, а і для всієї Європи, і відновлення стосунків між адміністрацією Трампа і керівництвом України є важливим для європейської безпеки.

"Україні потрібно якомога швидше узгодити з лідерами європейських країн офіційного посередника, який зможе від імені Європи і України вести перемовини з Трампом і Путіним. До речі, здається, що Джорджа Мелоні була б найкращою кандидатурою для цієї місії, враховуючи її гарні стосунки щонайменше з Трампом", - написав Кушнірук в Facebook.

У свою чергу народний депутат Петро Порошенко, екс-міністр закордонних справ (2009-10) та п'ятий президент України (2014-19) заявив, що готовий задіяти свої звʼязки у Вашингтоні, щоб відновити необхідний рівень співпраці з адміністрацією США. "Україна повинна використати вікно можливостей, щоб відновити нашу міцну єдність, трансатлантичну єдність з Європою та Сполученими Штатами", – сказав він в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

"Це потрібно не тільки для безпеки України, але й для безпеки Європи, безпеки НАТО і, зрештою, безпеки Америки. Ми повинні навести аргументи, чому "мир через силу" в Україні безумовно відповідає інтересам НАТО та Америки. Я не сумніваюся, і я точно готовий поїхати до Вашингтона, провести зустрічі в рамках парламентської дипломатії. Зустрітися з багатьма моїми друзями, республіканцями та демократами, у Палаті представників чи Сенаті, провести переговори щодо відновлення наших партнерських відносин між Україною та США. Це один із ключових і найважливіших факторів нашої спільної безпеки", – вважає Порошенко.