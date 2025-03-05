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16:27 05.03.2025

Україна відчуває брак у дипломатичному ресурсі, відзначають політики та експерти

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Україні не вистачає якісного дипломатичного ресурсу, який суттєво впливав би на політичний ландшафт, вважає засновник Bendukidze Free Market Center Володимир Федорин.

На його думку, причина не у відсутності кваліфікованих кадрів. "Країні потрібен сильний Міністр закордонних справ, який визначатиме політику. Можливо, це Петро Порошенко, можливо, Борис Ґудзяк, можливо, хтось, про якого я не подумав. Криза - це можливість", - зазначає Федорин.

Народний депутат франкції "Батьківщина", член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко відзначив важливість запровадження Україною посади спецпредставника України в США на кшталт Кіта Келлога як додаткового перемовника між Вашингтоном і Києвом. "Він міг би допомагати вирішувати важливі питання, адже наразі між командами Трампа та Зеленського фактично відсутній нормальний діалог", - написав він у Facebook.

У той же час юрист Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко скептичний щодо можливих успіхів іншої переговорної команди. "Про успіхи дипломатів Канади і Мексики вже всі написали? Канада і Мексика виконали всі вимоги Трампа, ніхто не придирався до костюмів, їх дипломатів з Білого дому ніхто не виставляв. Але тарифи все одно отримали", - відзначив він.

Економіст Борис Кушнірук назвав переговори у Білому домі "системним дипломатичним провалом", проте відзначає, що лідери європейських країн розуміють, що зараз йдеться не тільки про загрози для України, а і для всієї Європи, і відновлення стосунків між адміністрацією Трампа і керівництвом України є важливим для європейської безпеки.

"Україні потрібно якомога швидше узгодити з лідерами європейських країн офіційного посередника, який зможе від імені Європи і України вести перемовини з Трампом і Путіним. До речі, здається, що Джорджа Мелоні була б найкращою кандидатурою для цієї місії, враховуючи її гарні стосунки щонайменше з Трампом", - написав Кушнірук в Facebook.

У свою чергу народний депутат Петро Порошенко, екс-міністр закордонних справ (2009-10) та п'ятий президент України (2014-19) заявив, що готовий задіяти свої звʼязки у Вашингтоні, щоб відновити необхідний рівень співпраці з адміністрацією США. "Україна повинна використати вікно можливостей, щоб відновити нашу міцну єдність, трансатлантичну єдність з Європою та Сполученими Штатами", – сказав він в інтерв’ю німецькому телеканалу RTL.

"Це потрібно не тільки для безпеки України, але й для безпеки Європи, безпеки НАТО і, зрештою, безпеки Америки. Ми повинні навести аргументи, чому "мир через силу" в Україні безумовно відповідає інтересам НАТО та Америки. Я не сумніваюся, і я точно готовий поїхати до Вашингтона, провести зустрічі в рамках парламентської дипломатії. Зустрітися з багатьма моїми друзями, республіканцями та демократами, у Палаті представників чи Сенаті, провести переговори щодо відновлення наших партнерських відносин між Україною та США. Це один із ключових і найважливіших факторів нашої спільної безпеки", – вважає Порошенко.

Теги: #івченко #порошенко #дипломатія

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