Республіканці вимагають від Трампа відновлення військової та розвідувальної допомоги Україні

Парламентарі від Республіканської партії закликають президента США Дональда Трампа скасувати рішення призупинити військову та розвідувальну допомогу США Україні, попереджаючи, що тривале припинення допомоги США у військових діях матиме серйозні згубні наслідки, повідомляє The Hill.

"Вони визнають, що Трамп має право тимчасово припинити поставки зброї в Україну, щоб оцінити війну, чинити тиск на союзників по НАТО, щоб вони збільшили свої внески, і створити вікно для переговорів про мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Але вони попереджають, що надто тривале припинення надходження зброї та боєприпасів до України може мати руйнівний вплив на боєздатність України, що підірве її важелі впливу на переговори з Росією", - вказується у повідомленні.

За даними видання, законодавці від Республіканської партії кажуть, що обмін розвідданими слід відновити негайно, цікавлячись тим, що США отримають від того, що позбавлять Україну критично важливої ​​розвідданої на полі бою.

"Це турбота про український народ. Мене більше хвилює те, як до цього ставляться люди на полі бою", – сказав сенатор Том Тілліс, провідний прихильник підтримки України, про призупинення військових поставок США.

Тілліс попередив, що призупинення допомоги, про яке було оголошено в понеділок, "може бути корисним для Путіна".

"Я думаю, що це погана оптика. Я знаю, що людям в Україні важко. Я був там два тижні тому", - сказав він.

Тілліс зазначив, що наразі Україна має достатньо зброї та боєприпасів, щоб утримувати лінію фронту, але висловив сподівання, що пауза у військовій допомозі триватиме недовго.

Голова Комітету з асигнувань Сенату Сюзан Коллінз заявила, що виступає проти припинення військової допомоги.

"Я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Це українці проливають кров", – сказала вона, назвавши нинішній момент "переломним для України".

Деякі сенатори-республіканці в четвер висловили шок через заяву Трампа про те, що він ухвалить рішення про скасування тимчасового правового статусу для приблизно 240 тисяч українців, які проживають у США.

Один республіканський сенатор, який побажав залишитися анонімним, назвав погрозу депортувати тисячі українських біженців надмірно "каральною".

"Ми дали їм усе, від роботи до житла, поки вони не отримають легальний статус – а тепер позбавляємо правового статусу?" – відзначив він.

Лідер більшості в Сенаті Джон Тун наголосив, що пауза у наданні військової допомоги Україні буде тимчасовою.

"Це пауза, головне, а не зупинка. Я думаю, що це частина переговорів. І я сподіваюся, що врешті-решт ми змусимо людей сісти за стіл і зможемо домовитися про угоду, яка принесе мирне вирішення цього трирічного конфлікту, і, сподіваюся, таке, яке поважатиме суверенітет українського народу", – сказав він.

Сенатор Ліндсі Грем, який наполегливо працював над угодою про корисні копалини, сказав, що він наляканий оголошеною Трампом паузою щодо обміну розвідданими з Україною.

"Мене дуже хвилює це в довгостроковій перспективі. Це (американські розвіддані – ІФ-У) дає Україні перевагу. Сподіваюся, все це проясниться досить скоро", – підкреслив він.

Сенатор Джон Корнін, старший член Комітету Сенату з розвідки, сказав, що "розвідувальні дані, які ми надали українцям, були вкрай важливими для того, щоб вони могли продовжувати боротьбу".

"Я сподіваюся, що пауза колись буде знята", – сказав він.

Він додав, що Трамп намагається застосувати важелі впливу на Зеленського, щоб він погодився на угоду.

"Це пауза, і я розумію, чому, поки не буде певної згоди з українцями, ми хочемо це зробити", – сказав сенатор.

Сенатор Майк Раундс, член Комітету зі збройних сил, заявив, що не підтримує рішення про припинення обміну розвідданими з Україною.

"Я з цим не згоден. Я сподіваюся, що враховуючи все, що зараз відбувається, це залишиться короткостроковою проблемою, і що ми завершимо довгострокову угоду – надання військових ресурсів як частину довгострокової угоди", – сказав він.

Сенатор Деб Фішер, інший член комісії збройних сил, сказала, що призупинення обміну розвідданими ""є рішенням, прийнятим головнокомандувачем".

"Я сподіваюся, що якщо там буде інформація, яка буде дуже корисною для українців, її передадуть", – сказала вона.

Голова Комітету Сенату у справах збройних сил Роджер Вікер сказав, що він "розглядає" рішення припинити обмін розвідданими.