“Європейська солідарність” проти виборів під час війни - Порошенко

Фото: https://eurosolidarity.org/novyny/

Партія “Європейська солідарність” проти виборів під час війни, заявив її лідер Петро Порошенко.

“Наша команда завжди була і є категорично проти виборів під час війни. На відміну від влади, яка забираючи гроші від армії, намагається купувати голоси виборців, а також неконституційними і позасудовими санкціями усуває політичних опонентів, що є політично мотивованим переслідуванням і сценарієм підготовки до виборів”, - написав Порошенко у Фейсбуці у четвер.

За словами Порошенка, вибори можливі після припинення вогню і підписання мирної угоди з гарантіями безпеки для України і мають відбутися не пізніше ніж через 180 днів після закінчення воєнного стану. Він підкреслив, що майбутні вибори мають бути вільними, демократичними, які забезпечать волевиявлення громадян і довіру вільного світу.

Порошенко також розповів про співпрацю його політичної сили з американськими партнерами.

“Ми публічно і прозоро працюємо з американськими партнерами, маючи на меті збереження двопартійної підтримки України… Суть наших розмов з представниками американської сторони завжди зводилася до двох принципів — security first and peace through strength. А саме зброя, розвідка, санкції проти росії, фінансова підтримка, democratic resilience (свобода і демократія), трансатлантична єдність”, - зауважив Порошенко.

Він наголосив, що у своїх комунікаціях із союзниками він завжди наполягає на збільшенні постачання зброї, на посиленні санкцій проти Росії та на тих червоних лініях, які неприпустимо перетинати в мирних переговорах.

Порошенко також розповів, що “Європейська солідарність” неодноразово пропонувала скоординувати з владою ці зустрічі аж до запрошення на них посла, а також неодноразово публічно говорила про відсутність комунікації у команди влади з американською адміністрацією, що створює ризик для держави.

“Наше ключове завдання сьогодні — захистити інтереси України і забезпечити її європейський розвиток. Це завдання кожного українського політика, незалежно від приналежності до влади чи опозиції”, - відзначив лідер партії.

Раніше в четвер видання Politico повідомило, посилаючись на неназвані джерела, що четверо високопоставлених посадовців з оточення Дональда Трампа провели таємні переговори зокрема з Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. Дискусія була зосереджена на тому, чи може Україна провести швидкі президентські вибори.

Politico зазначає, що і Тимошенко, і Порошенко публічно виступили проти проведення виборів до закінчення бойових дій. Тим не менш, вони нібито позиціонували себе як "людей, з якими легше працювати" та "людей, які погодяться на багато з того, на що Зеленський не погоджується".