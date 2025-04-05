До відома: про позачергове засідання Київської міської ради 8 квітня

У вівторок, 8 квітня, відбудеться позачергове засідання Київської міської ради, на якому розглядатиметься питання щодо дострокового припинення повноважень заступника міського голови - секретаря Київради Володимира Бондаренка.

Понад 40 депутатів підписали вимогу до міського голови поставити це питання на голосування на найближчому засіданні. Ініціатива щодо відставки виникла у зв'язку із так званими "плівками Комарницького" та розслідуванням Національного антикорупційного бюро в межах справи "Чисте місто" про корупційні дії та земельні махінації в столиці.

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