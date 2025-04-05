Інтерфакс-Україна

Політика

12:20 05.04.2025

Порошенко закликав Раду зібратися через вичерпання пакету військової допомоги від США

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Петро Порошенко в ефірі телеканалу "Київ" закликав керівництво Верховної Ради повернутися до реальності і забезпечити ефективну роботу законодавчого органу. Він зауважив, що попри вкрай складну воєнну та міжнародну ситуацію, парламент два тижні не працюватиме у сесійній залі. 

"Тиждень тому я звернувся до голови Верховної Ради. Я сказав – країна хоче миру, країна хоче правди. Що відбувається з переговорами про миру? Що відбувається з угодою про продаж українських надр? Або навіть не про продаж, а про подарунок. Суверенної позиції, бо надра належить народу. На яких умовах ми будемо забезпечувати безпеку? Що буде з членством України в НАТО? Чи запросять? Бо нам все треба зробити, щоб Україна була представлена на НАТО, на саміті в Гаазі і отримала відповідне запрошення", – зазначив Порошенко. 

"В цих умовах Верховна Рада за рішенням монобільшості йде на канікули. Два тижні вона не збирається. Міністри ігнорують рішення Верховної Ради, якій по Конституції вони підзвітні і підконтрольні. У Верховну Раду вони не приходять. Блокують парламентську дипломатію через заборону міжпарламентських стосунків, в першу чергу це стосується Порошенка", – констатував лідер "Європейської солідарності".

"Наші ініціативи полягають в наступному: негайно поверніть ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, який платять бригади, бригадам. Проголосуйте звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів щодо двопартійної резолюції про надання Україні військової і фінансової допомоги. Бо пакети, які були прийняті при Байдені, вичерпуються", – застерігає Петро Порошенко. 

"Звернення до Стефанчука – ви ж казали, коли ви не пускали Порошенка їхати на зустріч з Майком Джонсоном, що у вас блискуча "спікерська коаліція" і ви вирішите з Джонсоном будь-яке питання. Пане Стефанчук, ваше вирішення", – закликав Порошенко. 

 

Теги: #стефанчук #євросолідарність #порошенко #заклик

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