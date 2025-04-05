Інтерфакс-Україна

Політика

15:58 05.04.2025

Порошенко: Україні потрібні національна єдність у владі, компетентна і професійна переговорна делегація

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Порошенко: Україні потрібні національна єдність у владі, компетентна і професійна переговорна делегація
Фото: https://eurosolidarity.org/

Лідер партії "Європейська солідарність", народний депутат Петро Порошенко переконаний, що Україні для досягнення миру потрібні коаліція національної єдності в парламенті, уряд національної єдності, компетентна і професійна переговорна делегація.

"Якщо ми втратимо союзників у війні, то ми заплатимо за це дуже велику ціну. Вона буде кардинально іншою, ніж втрати наших партнерів. Вони заплатять торговельними війнами. Ми ж платимо життям наших військових", - заявив Порошенко, підкресливши, що зараз країні "потрібна коаліція національної єдності в парламенті, уряд національної єдності, компетентна і професійна переговорна делегація".

Порошенко вважає необхідним "долучити не п’ять-шість менеджерів, а компетентних і досвідчених дипломатів, урядовців, державників; залучити до переговорів парламентську дипломатію".

Він нагадав, що йому заблокували відрядження на конференцію у Флориді, після якої він планував "зустрічі у Мар-а-Лаго з командою президента Трампа".

"Керівництво Верховної Ради має повернутися до реальності і забезпечити ефективну роботу парламенту. Негайно поверніть ПДФО бригадам. Проголосуйте звернення ВР до Конгресу США щодо двопартійної резолюції про надання Україні військової та фінансової допомоги. Бо пакети, ухвалені при Байдені, вичерпуються", - зазначив лідер "Євросолідарності" в етері телеканалу "Київ" .

"Нам потрібна політична єдність, демократія, підзвітність і прозорість. Тільки так можемо врятувати країну та досягти миру", - підкреслив політик.

 

Теги: #мир #порошенко #позиція

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