Інтерфакс-Україна

Події

17:51 01.04.2025

Порошенко передав на фронт першу партію дронів на оптоволокні

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Народний депутат, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко передає на фронт перш партію дронів на оптоволокні, робота над якими розпочалася ще восени минулого року, повідомляється на сайті політсили у вівторок.

"Це – плід нашої роботи, яку ми розпочали ще у вересні-жовтні минулого року. Тут 10 км оптоволокна. А тут – 50 перших наших дронів на оптоволокні… Ми з’єднуємо або з пультом управління, або з наземною станцією, сюди чіпляємо боєприпас – і жоден російський РЕБ не зупинить цю зброю помсти", – розповів Порошенко.

Він відзначив, що робить все можливе, що здешевити виробництво. "Поки що нам вдалося вкластися у 27 тисяч гривень", - сказав депутат.

Порошенко також повідомив, що значну частку з задекларованих 4 млрд грн доходів за минулий рік спрямував саме на військові розробки і закупівлю техніки для Сил оборони. "З цих доходів 1,6 млрд – це кошти, які повертаються з військових ОВДП. Тобто це кошти, які мені належали, коли я вкладав їх у військові облігації, і вони просто повернуті державою. Видатки на благодійний Фонд Порошенка в 2024 році склали майже 2 млрд 100 млн грн. 90% з того, що я отримав, я витратив на армію", – сказав він.

Як повідомлялося, розробники з кластера підтримки оборонних технологій Brave1 провели масштабне випробування оптоволоконних FPV-дронів, що здатні долати відстань понад 20 км, в них брали участь більш ніж 15 виробників БпЛА. Преслужба Brave1 повідомила про це у вівторок.

Дрони на оптоволокні зараз є одним із найбільш затребуваних видів дронів на фронті через їх невразливість до засобів радіоелектронної боротьби. Їх активно використовують такі бойові підрозділи, як 429 окремий полк безпілотних систем "Ахіллес", 3 окрема штурмова бригада, "Птахи Мадяра" та багато інших.

Як наголосили розробники, оптоволоконний зв’язок важливий і для наземних роботів. Тому на заході були присутні також сім виробників наземних роботизованих комплексів (НРК) на оптоволокні, які провели тестовий заїзд.

 

Теги: #зсу #порошенко #євросолідарність #дрони #фронт #оптоволокно

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