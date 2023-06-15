Політика

19:04 15.06.2023

Секретар Херсонської міськради заявила про звільнення її головою ОВА через “відсутність потреби”

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Секретар Херсонської місьради Галина Лугова заявила про звільнення її головою Херсонської обласної військової адміністрації Романом Мрочко із формулюванням: відсутність потреби у секретареві, втім це незаконно – наголосила Лугова у своєму відеозверненні.  

“Сьогодні мене звільнили з посади секретаря Херсонської міської ради 8-го скликання, причина мого звільнення: відсутність потреби у секретареві Херсонської міської ради. Це протирічить чинному законодавству” – зазначила Галина Лугова. 

За словами секретаря міськради, Херсон фактично залишається без керівництва.  

“Депутатський корпус не зупинив свою діяльність, а призупинив. Як може бути звільнений секретар міської ради – дуже велике питання. У законі є певні колізії, але щоб звільнити секретаря, яка є другою посадовою особою в місті після міського голови? Зараз немає міського голови, немає секретаря, не буде начальника військової адміністрації, а далі хто керуватиме містом? Як бути?”- сказала Лугова.

Теги: #міськрада #херсонська

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