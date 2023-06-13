Політика

17:00 13.06.2023

"Євросолідарність": Робгрупа ВР погодилася підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонцям, чекаємо на голосування в сесійній залі

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"Євросолідарність": Робгрупа ВР погодилася підвищити виплати пораненим і надати статус УБД загиблим тероборонцям, чекаємо на голосування в сесійній залі

 Робоча група у Верховній Раді з питань вирішення проблем військовослужбовців у вівторок погодила поправки щодо поранених, повідомила співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Протягом лікування в лікарні вони отримуватимуть 100 тисяч, на період реабілітації ця сума становить 12 тисяч гривень. Також узгоджено рішення, що військові частини зможуть брати на баланс машини з правостороннім кермом", - наводить слова Геращенко пресслужба "Євросолідарності" на сайті.

"Європейську солідарність" у групі представляють Петро Порошенко і я. Поінформували колег про наші останні візити до Херсону і також добилися законодавчого вирішення проблеми зарахування в штат військових підрозділів (посмертно) тих, хто загинув при виконанні бойового завдання, але ще не встиг отримати відповідні документи про таке зарахування. Йдеться про героїв Бузкового Гаю в Херсоні, розстріляних окупантами, та інших добровольців", - зазначає Геращенко.

"Тепер поправки затвердить комітет нацбезпеки - і далі голосування в залі на найближчій сесії", - резюмує співголова фракції.

 

Теги: #геращенко #євросолідарність

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