Політика

14:23 11.06.2023

Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

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Подоляк: Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий

Будь-який переговорний процес із нинішнім режимом РФ неможливий, агресор має забратися з території України, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо – для України, для Європи, для міжнародного права… Для цього взагалі не існує ані "російсько-хлипких", ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських "фундаментів". Агресор має забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, яку треба було боятися", - написав Подоляк у твіттері в неділю.

 

 

Теги: #переговори #подоляк

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