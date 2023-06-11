Будь-який переговорний процес із нинішнім режимом РФ неможливий, агресор має забратися з території України, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Будь-який переговорний процес із нинішнім московським режимом неможливий. Це безглуздо, небезпечно та вбивчо – для України, для Європи, для міжнародного права… Для цього взагалі не існує ані "російсько-хлипких", ані індонезійських, ані бразильських, ані африканських "фундаментів". Агресор має забратися з чужої території, остаточно втративши власну армію та репутацію країни, яку треба було боятися", - написав Подоляк у твіттері в неділю.