Прем'єр Канади Трюдо виступив у Раді - нардеп

\Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо виступив на пленарному засіданні Верховної Ради України, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"У Верховній Раді виступив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Також на виступі були присутні заступник прем'єр-міністра Христина Фріланд і уряд України в повному складі. Виступ був двома мовами: частину (Трюдо - ІФ-У) говорив англійською, а потім наступні речення - французькою", - написав парламентарій у своєму телеграм-каналі в суботу.

Железняк також виклав головні тези з виступу Трюдо в Раді. Серед іншого, зі слів нардепа, він повідомив про 400 млн дол. США військової допомоги, передачу Україні конфіскованого російського літака (АН-124), а також наголосив, що Канада "буде частиною коаліції для тренування українських пілотів" і "буде підтримувати вступ України в НАТО". Водночас прем'єр-міністр Канади наголосив, що мир має бути визначений на українських умовах, а Росія, відтак, має покинути всю територію України.