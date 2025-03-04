Події

19:00 04.03.2025

Трюдо: Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, коментуючи введення Сполученими Штатами з 4 березня 25%-них митних зборів практично весь імпорт із Канади, назвав ці дії "початком торговельної війни".

"Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади - свого найближчого партнера і союзника, свого найближчого друга. Канадці розсудливі, але ми не відступимо від боротьби. Не тоді, коли на кону наша країна", - написав він у соціальній мережі Х.

Як повідомлялося, у США 4 березня набули чинності митні збори в розмірі 25% на практично весь імпорт із Канади та Мексики. Ці заходи почали діяти за кілька годин після заяви американського президента Дональда Трампа про те, що обидві ці держави не вжили достатніх заходів для зупинки потоку наркотиків у США, зокрема опіоїдної речовини фентаніл.

В свою чергу, Канада запровадила імпортне мито в розмірі 25% на вироблену в США продукцію загальною вартістю $155 млрд. З 4 березня починають діяти мита на товари на суму $30 млрд, а через 21 день - на решту $125 млрд.

Теги: #трюдо #канада #сша

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