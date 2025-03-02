Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Лондона на саміт європейських лідерів, організований прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, за участі президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці я перебуваю в Лондоні, де працюю з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Стармером та європейськими лідерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні - миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України" , – написав Трюдо у соціальній мережі Х у неділю.