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14:41 02.03.2025

Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

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Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прибув до Лондона на саміт європейських лідерів, організований прем'єром Великої Британії Кіром Стармером, за участі президента України Володимира Зеленського.

"Сьогодні вранці я перебуваю в Лондоні, де працюю з президентом Зеленським, прем'єр-міністром Стармером та європейськими лідерами над досягненням справедливого і тривалого миру в Україні - миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України" , – написав Трюдо у соціальній мережі Х у неділю.

Теги: #трюдо #лондон

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