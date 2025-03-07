Події

17:40 07.03.2025

Трамп хоче переглянути договір про демаркацію кордону США і Канади – ЗМІ

1 хв читати
Трамп хоче переглянути договір про демаркацію кордону США і Канади – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо заявив, що не вірить у дійсність договору про кордон між США та Канадою, повідомляє The New York Times.

"Він сказав Трюдо, що він не вірить у дійсність договору, який демаркує кордон між двома країнами, і що він хоче переглянути кордон. Більше пояснень він не давав", - вказується у повідомленні.

Відзначається, що договір про кордон, про який згадував Трамп, був укладений у 1908 році та завершив міжнародний кордон між Канадою, яка тоді була британським домініоном, і Сполученими Штатами.

Трамп також згадав про перегляд спільного використання озер і річок між США та Канадою, що регулюється низкою договорів.

Канадські офіційні особи сприйняли коментарі пана Трампа серйозно, не в останню чергу тому, що він уже публічно заявив, що хоче поставити Канаду на коліна. На прес-конференції 7 січня перед інавгурацією пан Трамп, відповідаючи на запитання репортера New York Times про те, чи планує він застосувати військову силу для анексії Канади, сказав, що планує застосувати "економічну силу".

Білий дім не відповів на запит про коментар.

Теги: #трюдо #трамп

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:18 07.03.2025
Республіканці вимагають від Трампа відновлення військової та розвідувальної допомоги Україні

Республіканці вимагають від Трампа відновлення військової та розвідувальної допомоги Україні

16:42 07.03.2025
Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

12:53 07.03.2025
Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

Нардеп Клименко: Шок Трампом зробив свій позитив, Європа рано чи пізно створить свій оборонний союз

10:05 07.03.2025
Трамп обмежив повноваження Маска

Трамп обмежив повноваження Маска

19:00 04.03.2025
Трюдо: Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади

Трюдо: Сьогодні Сполучені Штати розпочали торговельну війну проти Канади

20:56 02.03.2025
Трюдо: Я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

Трюдо: Я підтримую Зеленського, в Овальному кабінеті він зазначив, що Путін - брехун і злочинець

14:41 02.03.2025
Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

Прем’єр-міністр Канади прибув до Лондона

00:01 01.03.2025
Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо

Канада продовжуватиме підтримувати Україну та українців у досягненні справедливого та тривалого миру - Трюдо

23:55 24.02.2025
Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

Зеленський і Трюдо обговорили оборонну та фінансову підтримку України

ВАЖЛИВЕ

Трамп заявив про підготовку додаткових санкцій щодо РФ, щоб примусити її до миру з Україною

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

МЗС: ми на зв’язку з італійськими партнерами щодо конкретики пропозиції Мелоні поширити на Україну дію статті 5 НАТО без надання членства

Україна хотіла б підписати угоду про корисні копалини із США якомога швидше - МЗС

Зустріч представників України й США пройде наступного тижня у Джидді – МЗС Саудівської Аравії

ОСТАННЄ

Орбан обіцяє винести питання членства України в ЄС на референдум в Угорщині

Мінкультури підтвердило УКФ, "ТЕТ", "2+2", "Київстар ТБ" і Viasat статус критично важливих

Міннац'єдності домовилося з УВКБ ООН в Україні про співпрацю щодо підтримки українців за кордоном - Чернишов

Утворено Новопавлівську сільську військову адміністрацію в Дніпропетровській області - указ

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників, з початку доби сталося 56 боєзіткнень

На Харківщині підлітки вчинили диверсію на залізниці, підпал автомобіля українського військового і приміщення сільської ради

Правоохоронці затримали 8-х підпалювачів, які виконували замовлення РФ у різних регіонах України - СБУ

Туристи Join UP! частіше обирали аеропорти Кишинева, Жешува та Варшави

Вирішено створити Єдиний центр ідентифікації тіл загиблих внаслідок агресії РФ

Президент Польщі ініціює зміни до Конституції, щоб гарантувати витрати на оборону на рівні не менше 4% ВВП

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА