Нардеп Гончаренко ініціює процедуру відставки спікера Ради

Народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") ініціює процедуру відставки голови Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"Починаю процедуру відставки Стефанчука", - повідомив Гончаренко у своєму телеграм-каналі в суботу.

За словами Гончаренка, причиною ініціативи про відставку спікера парламенту є бездіяльність Верховної Ради щодо повернення військовослужбовцям щомісячних доплат у розмірі 30 тисяч грн.

"За два місяці Рада не розробила жодного механізму щодо повернення 30 тисяч військовим... Не може навіть збільшити відпустки військовим (притому, що Залужний (головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний - ІФ-У) це підтримав)... Не може ухвалити закон про праве кермо. Щоб наші військові могли легально їздити країною з праворульними машинами", - пояснив Гончаренко.

Народний депутат нагадав, що згідно з процедурою апарат Верховної Ради має надати йому підписні листи.

"Далі ми збираємо 150 підписів народних депутатів і відправляємо у відставку голову Ради", - зазначив Гончаренко.

Нардеп також оприлюднив скан своєї заяви на ім'я Стефанчука з проханням надати йому "відповідні документи для збору необхідної кількості підписів народних депутатів України".