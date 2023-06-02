Парламент Швейцарії відхилив пропозицію дозволити реекспорт озброєння Україні

Національна рада Швейцарії 1 червня відхилила законопроєкт, який дозволив би третім державам передавати Україні зброю виробництва цієї країни, але дискусії з цього питання тривають.

"У четвер велика палата відхилила парламентську ініціативу Комісії з політики безпеки 98 голосами проти 75 при двох, які утрималися. Отже, ініціативу відхилено", - йдеться в повідомленні на сайті Національної ради в п'ятницю.

Однак, як зазначається, на цьому дискусія про кардинальні зміни до закону про військові матеріали не закінчується. Закон про військові матеріали забороняє постачати швейцарську зброю країнам, які воюють, окрім виняткових випадків, наприклад, якщо Рада Безпеки ООН засудить повномасштабну війну проти України, однак у Росії там є право вето.

Як випливає з матеріалів дискусії в парламенті, оприлюднених на сайті, на розгляді є кілька пропозицій щодо цього. Наприклад, одна з них дозволила б не на пряму постачати військові матеріали в Україну, але за певних умов. Зокрема, зброю можуть передати тільки через п'ять років після її придбання у Швейцарії, але тільки країни Заходу і тільки за запитом. Також країна, якій планують її надати, не має перебувати в стані війни, якщо тільки вона не захищається, як це робить Україна.

Раніше, посилаючись на нейтральний статус, Швейцарія послідовно ветувала запити країн, зокрема Іспанії, Німеччини та Данії, які хотіли передати ЗСУ бронетехніку та боєприпаси швейцарського виробництва.