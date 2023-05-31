Політика

17:49 31.05.2023

Макрон: Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

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Макрон: Захід має надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Захід повинен надати Україні "відчутні та надійні гарантії безпеки", будучи "набагато більш амбітним", ніж досі.

Як повідомляє французьке видання le monde, виступаючи в середу в Братиславі на форумі Globsec, Макрон сказав, що "це стане предметом колективних дискусій найближчими тижнями".

Президент Франції також наголосив, що Україна "сьогодні захищає Європу", і в інтересах Заходу - "надійні гарантії безпеки в багатосторонніх рамках".

 

Теги: #україна #гарантії #макрон

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