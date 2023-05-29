Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

Акредитовані в Тбілісі посли країн Євросоюзу під час зустрічі з віцепрем'єром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі передали йому демарш через відновлення авіасполучення між республікою і Росією.

"Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та Росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск", - заявив після зустрічі журналістам посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

У свою чергу Давіташвілі заявив, що відбувся відкритий діалог щодо питання авіасполучення з Росією. Водночас він наголосив, що Грузія має прямий кордон із Росією і "контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу".

"Посли висловили свою позицію з цього питання. Ми зазначили, що ситуацію в Грузії не можна розглядати в контексті становища в інших країнах", - сказав Давіташвілі.

Він також повідомив, що на зустрічі було розглянуто питання виконання Грузією запроваджених міжнародних санкцій проти Росії.

"Ми повідомили, що повністю дотримуємося їх і на КПП "Ларс", і в аеропортах країни", - сказав віцепрем'єр.

За його словами, він наголосив на зустрічі з послами і на неоднозначній позиції серед країн Євросоюзу щодо торгівлі з Росією.

"Країни Європи продовжують торгівлю з Росією і після початку воєнних дій в Україні. Деякі з них торгують більше, деякі скорочують торгівлю", - сказав Давіташвілі.

За його словами, Грузія поки що не є членом Євросоюзу, вона лише внесла заявку на членство. "Ми готові до продовження діалогу і дискусій із послами Євросоюзу", - сказав Давіташвілі.

Авіаційна влада Грузії 15 травня видала дозвіл на виконання польотів до країни російській авіакомпанії "Азимут". Перший рейс відбувся 19 травня. З 20 травня відновила польоти авіакомпанія Georgian Airways, з 2 червня рейси планує виконувати Red Wings.