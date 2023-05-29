Політика

19:37 29.05.2023

Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

2 хв читати
Посли ЄС передали віцепрем'єру Грузії демарш через відновлення польотів до Росії

Акредитовані в Тбілісі посли країн Євросоюзу під час зустрічі з віцепрем'єром, міністром економіки Грузії Леваном Давіташвілі передали йому демарш через відновлення авіасполучення між республікою і Росією.

"Ми висловили занепокоєння і жаль Євросоюзу через відновлення авіасполучення між Грузією та Росією. Це рішення суперечить рішенню Євросоюзу не здійснювати польотів до Росії і чинити на неї тиск", - заявив після зустрічі журналістам посол Євросоюзу в Грузії Павло Керчинський.

У свою чергу Давіташвілі заявив, що відбувся відкритий діалог щодо питання авіасполучення з Росією. Водночас він наголосив, що Грузія має прямий кордон із Росією і "контекст Грузії відрізняється від контексту країн Євросоюзу".

"Посли висловили свою позицію з цього питання. Ми зазначили, що ситуацію в Грузії не можна розглядати в контексті становища в інших країнах", - сказав Давіташвілі.

Він також повідомив, що на зустрічі було розглянуто питання виконання Грузією запроваджених міжнародних санкцій проти Росії.

"Ми повідомили, що повністю дотримуємося їх і на КПП "Ларс", і в аеропортах країни", - сказав віцепрем'єр.

За його словами, він наголосив на зустрічі з послами і на неоднозначній позиції серед країн Євросоюзу щодо торгівлі з Росією.

"Країни Європи продовжують торгівлю з Росією і після початку воєнних дій в Україні. Деякі з них торгують більше, деякі скорочують торгівлю", - сказав Давіташвілі.

За його словами, Грузія поки що не є членом Євросоюзу, вона лише внесла заявку на членство. "Ми готові до продовження діалогу і дискусій із послами Євросоюзу", - сказав Давіташвілі.

Авіаційна влада Грузії 15 травня видала дозвіл на виконання польотів до країни російській авіакомпанії "Азимут". Перший рейс відбувся 19 травня. З 20 травня відновила польоти авіакомпанія Georgian Airways, з 2 червня рейси планує виконувати Red Wings.

 

Теги: #єс #росія #грузія #авіасполучення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:28 27.05.2023
У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про використання назви Сакартвело замість Грузії

13:31 27.05.2023
Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

Президент Грузії незадоволена поведінкою міністра оборони на параді

11:10 27.05.2023
ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

ЄС від початку війни доставив в Україну 90 тисяч тонн допомоги

20:49 26.05.2023
Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

Боррель: Розміщення російського ядерного арсеналу в Білорусі призведе до подальшої небезпечної ескалації - заява

19:47 26.05.2023
Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

Бажаю Грузії бути в європейській родині - Зеленський

11:58 26.05.2023
Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

Рух до НАТО може виявитися складнішим, ніж до ЄС - Корнієнко

21:42 25.05.2023
Зеленський привітав рішення ЄС продовжити на рік торговельну лібералізацію

Зеленський привітав рішення ЄС продовжити на рік торговельну лібералізацію

21:04 25.05.2023
США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

США засуджують переміщення російської ядерної зброї до Білорусі

15:26 25.05.2023
У ЄС вбачають ескалацію напруженості в розміщенні ядерної зброї РФ у Білорусі

У ЄС вбачають ескалацію напруженості в розміщенні ядерної зброї РФ у Білорусі

04:12 25.05.2023
У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

У НАТО сподіваються, що відновлення авіасполучення між РФ та Грузією не створить простору для обходу санкцій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ

Шольц попередив РФ, щоб вона не покладалася на заморожування війни в Україні

Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Україна дуже зацікавлена, щоб Бразилія взяла участь у Саміті миру та реалізації українського мирного плану - Єрмак

ОСТАННЄ

Зеленський сподівається на продовження співпраці з Камбоджею в питаннях розмінування

Президент Польщі обіцяє підписати закон про боротьбу проти російського впливу

І Ердоган, і Киличдароглу проголосували на виборах президента Туреччини

Українські санкції синхронізуються із санкціями всього вільного світу

Кулеба: Китай не вів із європейськими країнами переговорів про територіальні поступки України на користь РФ

Європа радикально змінила свою філософію щодо військової підтримки України - посол Франції

Курт Волкер: Захід пізно усвідомив, що Росія всі ці роки готувалася до війни

Генерал Петреус упевнений в успіху контрнаступу України

Присутність військ НАТО на деокупованих територіях України могла б зупинити подальші злочини Росії - експерт

Перемога України приведе до демократизації Росії - представник Румунії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА