Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Безпека Фінляндії та всієї Європи пов'язана з безпекою України, заявив директор Фінського інституту зовнішньої політики Міка Аалтола.

"Фінляндія підтримує Україну та Європу. Понад 90% населення повністю підтримують Україну. І зараз сила Росії повинна натрапити й уже натрапила на протидію сили, яка її зупинить", - сказав він під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Аалтола наголосив, що Фінляндія, як і Україна, має понад 1 тис. км спільного кордону з Росією.

"Можливо, шлях до НАТО, на який ми стали, тепер буде тією моделлю, яку може застосувати Україна для досягнення своїх прагнень. Можливо, на це знадобиться більше часу", - зазначив він.

Водночас Аалтола наголосив, що для здобуття перемоги важливим є її безальтернативне визначення, "щоб не було стратегічних маніпуляцій".

"Ми не живемо у вакуумі. Ми всі взаємопов'язані - від Чорного моря до Балтійського, звідти - до Арктики. Саме тому Росія сказала, що вона не визнає цих геополітичних кордонів. Ось чому наша безпека пов'язана з українською безпекою, і ми маємо замислитися про відновлення цього регіону, посилення стійкості тут, і починати потрібно просто зараз", - сказав він.

15-й Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу/Fighting for NATO" відбувається 25-26 травня.