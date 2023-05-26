Політика

15:31 26.05.2023

Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

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Понад 90% населення Фінляндії повністю підтримує Україну - директор Фінського інституту зовнішньої політики

Безпека Фінляндії та всієї Європи пов'язана з безпекою України, заявив директор Фінського інституту зовнішньої політики Міка Аалтола.

"Фінляндія підтримує Україну та Європу. Понад 90% населення повністю підтримують Україну. І зараз сила Росії повинна натрапити й уже натрапила на протидію сили, яка її зупинить", - сказав він під час 15-го щорічного Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

Аалтола наголосив, що Фінляндія, як і Україна, має понад 1 тис. км спільного кордону з Росією.

"Можливо, шлях до НАТО, на який ми стали, тепер буде тією моделлю, яку може застосувати Україна для досягнення своїх прагнень. Можливо, на це знадобиться більше часу", - зазначив він.

Водночас Аалтола наголосив, що для здобуття перемоги важливим є її безальтернативне визначення, "щоб не було стратегічних маніпуляцій".

"Ми не живемо у вакуумі. Ми всі взаємопов'язані - від Чорного моря до Балтійського, звідти - до Арктики. Саме тому Росія сказала, що вона не визнає цих геополітичних кордонів. Ось чому наша безпека пов'язана з українською безпекою, і ми маємо замислитися про відновлення цього регіону, посилення стійкості тут, і починати потрібно просто зараз", - сказав він.

15-й Київський безпековий форум "За нашу і вашу свободу/Fighting for NATO" відбувається 25-26 травня.

Теги: #яценюк #україна #підтримка #фінляндія #відкрий_україну #кбф #київський_безпековий_форум

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