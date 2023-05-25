Україна на сьогодні має найбільш оснащену армію в Європі з найбільшим бойовим досвідом - експостпред США при НАТО

Постійний представник США при НАТО в 2013-17 рр. генерал Дуглас Люте запропонував створити раду "Україна - НАТО" до вступу України в Альянс, а також заявив, що ЗС України на сьогодні - найбільш оснащена армія в Європі з найбільшим бойовим досвідом.

Виступаючи під час 15-го щорічного Київського Безпекового Форуму, започаткованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" Люте наголосив, що колективний договір про створення НАТО передбачає три ключові критерії для членства в Альянсі.

"По-перше, країна, яка бажає стати членом, має бути здатна зробити внесок у колективну оборону. Україна на сьогодні, вочевидь, відповідає цьому критерію. Будемо відверті, сьогодні Україна має найкраще оснащену армію в Європі. Це факт. До того ж вона має найбільший бойовий досвід. Тобто немає питань за цим критерієм", - сказав генерал.

Він наголосив, що другим критерієм є вимога до держави, яка бажає стати членом НАТО, дотримання основних цінностей НАТО - демократія, індивідуальні свободи та верховенство права.

Люте наголосив, що третьою вимогою для членства є консенсус.

"Але і Швеція поки що не змогла стати членом Альянсу, тому що немає 31 голосу", - додав він.

"Навіть якщо нам не вдасться досягти консенсусу за ці 6 тижнів (до саміту у Вільнюсі щодо членства України - ІФ-У), треба кодифікувати безпекові запевнення - навчання на обладнанні, обмін розвідувальною інформацією, все, що дасть змогу ЗСУ сьогодні захищати Україну. Це потрібно визначити на двосторонньому рівні, а не з 31 країною", - пояснив генерал.

Крім того, за його словами, НАТО може запропонувати Україні унікальні та особливі відносини з Альянсом.

"Для цього можна створити щось на кшталт ради "Україна-НАТО", - вважає він.

Генерал уточнив, що такий інститут може надати Україні право збирати Північноатлантичну раду в будь-який час.

"Це надасть Україні місце за столом у будь-який час, коли Україна відчуватиме загрозу. І це, безумовно, буде підходящим місцем для обговорення проблем безпеки, з якими Україна має справу сьогодні. Сьогодні Рада НАТО існує тільки з однією країною - не членом, це рада НАТО-Росія. Але я пропоную замінити раду "НАТО-Росія" радою "НАТО - Україна" і посадити Україну за стіл. Так, це не членство, але це крок, який має бути зроблений", - зазначив Люте.

15-й щорічний Київський безпековий форум "За Нашу і Вашу Свободу / Fighting for NATO" проходить 25-26 травня.