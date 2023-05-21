Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії через розбіжність графіків

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не зустрівся з президентом Бразилії Лулу да Сілвою через розбіжність графіків.

"У нас завдання - залучити до Формули миру, яка базується на наших пропозиціях, презентованих на G-20, якомога більше країн. Саме цьому було приділено багато часу", - сказав Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"Я майже з усіма зустрівся. Але в усіх є свої графіки. Через це я не зміг із ним зустрітися", - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи розчарувало це його, Зеленський сказав: "Думаю, це його розчарувало".