Політика

14:11 21.05.2023

Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії через розбіжність графіків

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Зеленський не зустрівся з президентом Бразилії через розбіжність графіків

Президент України Володимир Зеленський сказав, що не зустрівся з президентом Бразилії Лулу да Сілвою через розбіжність графіків.

"У нас завдання - залучити до Формули миру, яка базується на наших пропозиціях, презентованих на G-20, якомога більше країн. Саме цьому було приділено багато часу", - сказав Зеленський на пресконференції в Хіросімі (Японія) в неділю.

"Я майже з усіма зустрівся. Але в усіх є свої графіки. Через це я не зміг із ним зустрітися", - сказав він. Відповідаючи на запитання, чи розчарувало це його, Зеленський сказав: "Думаю, це його розчарувало".

Теги: #бразилія #зеленський

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