Країни G7 мають намір продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні

Лідери G7 мають намір і надалі продовжувати підтримувати Україну в економічній та безпековій сферах, йдеться в заяві, опублікованій у п'ятницю.

"Ми наголошуємо на важливості роботи контактної групи щодо України в питанні координування військової допомоги та допомоги у сфері оборони", - йдеться в заяві.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, доки вона захищає свою територію".

Також у заяві наголошується на необхідності й надалі надавати економічну допомогу Україні. Лідери G7 заявили, що мають намір продовжити підтримувати зусилля України з відновлення життєво важливих об'єктів інфраструктури.

Лідери привітали боротьбу української влади з корупцією і закликають її продовжувати працювати за цим напрямом.