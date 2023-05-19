Політика

12:29 19.05.2023

Країни G7 мають намір продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні

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Країни G7 мають намір продовжувати надавати військову та економічну допомогу Україні

Лідери G7 мають намір і надалі продовжувати підтримувати Україну в економічній та безпековій сферах, йдеться в заяві, опублікованій у п'ятницю.

"Ми наголошуємо на важливості роботи контактної групи щодо України в питанні координування військової допомоги та допомоги у сфері оборони", - йдеться в заяві.

Зазначається, що лідери "мають намір продовжити надавати допомогу Україні у сфері безпеки, доки вона захищає свою територію".

Також у заяві наголошується на необхідності й надалі надавати економічну допомогу Україні. Лідери G7 заявили, що мають намір продовжити підтримувати зусилля України з відновлення життєво важливих об'єктів інфраструктури.

Лідери привітали боротьбу української влади з корупцією і закликають її продовжувати працювати за цим напрямом.

Теги: #україна #g7

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