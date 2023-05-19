Політика

12:24 19.05.2023

Лідери G7 націлені скорочувати доходи РФ від енергоресурсів, знижувати можливості країни з їх видобутку

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Лідери G7 націлені скорочувати доходи РФ від енергоресурсів, знижувати можливості країни з їх видобутку

Глави держав та урядів країн-членів "групи семи" і надалі вживатимуть заходів, щоб домогтися скорочення доходів РФ від енергоресурсів, ідеться в оприлюдненій у п'ятницю заяві G7.

"Ми продовжуватимемо знижувати доходи Росії для фінансування бойових дій, вживаючи заходів для обмеження доходів Росії від енергоресурсів і для обмеження можливостей із видобутку таких ресурсів у майбутньому", - зазначено в заяві.

Теги: #енергетика #санкції #g7

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