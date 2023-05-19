Політика

12:12 19.05.2023

ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

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ЄС зосередить чергові санкції проти РФ на протидії їх обходу - глава Єврокомісії

Євросоюз має намір покласти край схемам обходу своїх санкцій щодо РФ, заявила голова Європейської комісії (ЄК) Урсула фон дер Ляєн.

"Лише ЄС заборонив майже 55% довоєнного експорту до Росії (майже 50 млрд євро за рік) і понад 60% довоєнного імпорту (орієнтовно 90 млрд), щоб позбавити Москву низки товарів і передових технологій та скоротити її життєво важливі потоки доходів. Але обходу наших масованих санкцій стає все більше", - сказала глава ЄК у п'ятницю в Хіросімі перед самітом групи G7.

За її словами, експорт високих технологій до низки третіх країн зрештою опиняється в Росії. "Ми маємо покласти цьому край", - сказала фон дер Ляєн.

Вона заявила, що "нові (обмежувальні) заходи ЄС (щодо РФ) будуть спрямовані проти обходу або ухилення операторів у цих і в інших країнах".

Теги: #єс #санкції #урсула_ляєн

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