Разумков вважає неможливим проведення виборів до закінчення війни

Голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика", позафракційний народний депутат Дмитро Разумков вважає неможливим проведення парламентських виборів до закінчення війни.

"По-перше, сьогодні, під час воєнного стану, провести вибори не можна згідно з чинним законодавством", - сказав Разумков в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Народний депутат також зазначив, що проведення виборів під час воєнного стану, про що в Україні думають деякі політики, це виключення з виборчого процесу військовослужбовців, які теж мають право обирати.

"Ба більше, військові мають право бути обраними до органів влади. Вони це заслужили на війні, особливо за останні півтора року. А якщо в нас будуть вибори під час воєнного стану, вони не зможуть узяти в них участі. Тобто ми виключаємо найбільш гідну категорію наших громадян із виборчого процесу", - наголосив Разумков.

За словами народного депутата, люди сьогодні хочуть перемоги, але "перемоги не політичних партій у виборчому процесі, а перемоги країни".