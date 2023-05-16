Політика

16:21 16.05.2023

Ізраїль продовжуватиме надавати допомогу Україні - зустріч головного рабина України та Києва з послом

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Ізраїль продовжуватиме надавати допомогу Україні - зустріч головного рабина України та Києва з послом

Допомога Ізраїлю Україні триватиме й надалі. Про це йшлося під час зустрічі головного рабина України та Києва Якова Дов Блайха і посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського.

Як повідомила пресслужба головного рабина України та Києва, Блайх побував на заході, присвяченому 75-й річниці Незалежності Ізраїлю, зазначивши, що "мав змогу зустрітися та поспілкуватися з багатьма впливовими людьми щодо допомоги для України".

"Зокрема, провів плідну зустріч із послом держави Ізраїль в Україні Михайлом Бродським. Пан Михайло наголосив на повній підтримці українського народу і запевнив, що Ізраїль продовжуватиме надавати допомогу Україні", - сказав Блайх.

"Разом вистоїмо і переможемо!" - додав він.

День незалежності Ізраїлю - головне державне свято Ізраїлю, яке відзначається щорічно 14 травня.

Теги: #ізраїль #бродський #рабин

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