Єрмак щодо продовження співпраці Грузії з РФ: Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак вважає хибною позицію влади Грузії щодо співпраці з Росією.

"Історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів. І ця історична пам'ять навряд чи комусь подобається. Грузія дозволила ще одній авіакомпанії виконувати прямі авіарейси до Росії. Georgian Airways, а раніше й "Азимуту", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Водночас Єрмак відзначив солідарність грузинського народу з Україною. "У нас спільний ворог, який із 90-х років, а потім у 2008 вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Для наших народів цей ворог екзистенційний", - написав він.

"Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар'їнку, убитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей... Дехто, схоже, забув трагедію в Горі. Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та вбивцями - це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов'язково зроблять це також", - упевнений Єрмак.

Агентство цивільної авіації Грузії видало дозвіл на здійснення щоденних польотів до Росії авіакомпанії Georgian Airways. Польоти розпочнуться з 20 травня, а 19 травня польоти за маршрутом Москва - Тбілісі - Москва розпочинає російська авіакомпанія "Азимут".