Корнієнко: Розраховуємо на підтримку Швеції початку переговорів про вступ України до Євросоюзу під час її головування в Раді ЄС

Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко розраховує, що Швеція підтримає початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу під час свого головування в Раді ЄС.

"Розраховуємо на рішучу підтримку шведського головування в Раді ЄС з метою ухвалення історичного рішення про початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу", - сказав Корнієнко на зустрічі з делегацією Риксдагу Швеції на чолі з головою комітету у закордонних справах Ароном Емільссоном у понеділок у Києві.

Як повідомляє сайт Верховної Ради, Корнієнко поінформував колег про останні кроки Верховної Ради на шляху євроінтеграції, а також про північноатлантичні устремління України.

Перший віцеспікер наголосив, що Україні потрібні літаки типу F-16 для захисту людей і посилення ППО.

Швеція очолить Раду Євросоюзу з 1 січня 2023 року.