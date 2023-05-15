Політика

19:32 15.05.2023

Чернігів та Аахен підписали угоду про партнерство солідарності: на церемонії відзначили мужність чернігівців

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Місто Чернігів та німецький Аахен уклали угоду про партнерство солідарності. Документ підписали виконуючий обов’язки міського голови Чернігова Олександр Ломако та мер Аахена Сібілла Койпен. При цьому Койпен наголосила на мужності Чернігова, яке "потопає в руїнах", але "бореться за своє право на життя".

"Чернігів крім населення та інфраструктури має ще одну паралель з Аахеном, про який батьки-засновники Премії Карла Великого так писали у прокламації 1949 року: "Після двох світових воєн… наше місто, що потопає в руїнах, бореться за своє право на життя". Як тоді Аахен, сьогодні Чернігів значною мірою зруйнований. Тому ми вступаємо в це партнерство, щоб підтримати Чернігів та його мешканців у їхніх зусиллях відродити своє місто та знову зробити його своїм домом. Завтра розпочнеться наша конкретна співпраця. І я дуже рада, що виконуючий обов’язки міського голови Чернігова сьогодні серед нас", - зазначила мер Аахена.

Вона наголосила, що Німеччина продовжує підтримувати Україну на всіх рівнях.

"Разом з безліччю організацій, ініціативами, асоціаціями та волонтерами ми створили ці перспективи і продовжуватимемо це робити в майбутньому. Пліч-о-пліч в прямому обміні з українцями, будь то на місцевому рівні, на національному та міжнародному рівнях або на муніципальному рівні в рамках міського партнерства на основі Солідарності", - зазначила Сібілла Койпен.

Церемонія підписання відбулася в мерії Аахена під час вручення Українському народові Премії Карла Великого. Від імені всіх українців премію отримав Президент України Володимир Зеленський. На заході також були присутні президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер ФРН Олаф Шольц та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Міжнародна Премія Карла Великого з 1950 року присуджується німецьким містом Аахен особам або організаціям, які зробили значний внесок в європейське об’єднання та просування європейських цінностей. 

Теги: #чернігів #аахен

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