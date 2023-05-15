Є більше готовності партнерів слідувати українській Формулі миру - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повертається додому з новими оборонними пакетами.

"Італія, Німеччина, Франція, Велика Британія... Повертаємося додому з новими оборонними пакетами. Більше нової та потужної зброї для фронту, більше захисту для наших людей, більше політичної підтримки", - сказав він у відеозверненні в понеділок.

Зеленський подякував Італії за "допомогу в захисті життя наших людей - від захисту неба до підготовки повноцінного відновлення України після бойових дій".

"Спасибі Німеччині за найбільший оборонний пакет: 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО "Айріс" різних модифікацій і ракети до них, гармати і снаряди, бронетехніку... Крім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково. Є для цього 11 млрд євро, суто на оборону", - сказав також він, додавши: "Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист".

Зеленський також подякував Франції за "нові можливості для наших воїнів у протидії російському терору". "Дякую за додаткову бронетехніку. І за допомогу в консолідації партнерів", - зазначив він.

"Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках. Британія - так, Польща - так. Упевнений, що підключиться Франція, інші наші партнери. Продовжуємо працювати і над коаліцією винищувачів, активно рухаємося. Звісно, спасибі Великій Британії за long-range-можливості для наших воїнів, за далекобійність", - заявив президент.

"На всіх зустрічах обговорювали нашу Формулу миру, і тепер є більше готовності партнерів слідувати українській формулі. Є більше підтримки для нашого вступу до ЄС, більше розуміння, що вступ України до НАТО неминучий", - зазначив також Зеленський.

"Головні результати за ці дні: нова зброя для України, повага до українців, і нашу перемогу вдалося зробити ближчою. І ми ще додамо підтримки!" - сказав президент.

Звернення Зеленський записав у тамбурі поїзда, яким він повертався до Києва.