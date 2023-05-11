Політика

16:43 11.05.2023

Єрмак провів зустріч із бразильською делегацією на чолі з головним радником президента Бразилії

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Єрмак провів зустріч із бразильською делегацією на чолі з головним радником президента Бразилії

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак за дорученням Володимира Зеленського взяв участь у брифінгу з питань безпеки для делегації з Бразилії на чолі з головним радником президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

Як повідомляє пресслужба глави держави, участь у брифінгу також узяли заступники керівника Офісу президента України Ігор Жовква та Роман Машовець, радниця – уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук і міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

Під час зустрічі гостей поінформували про виклики, які постали перед Україною через вторгнення РФ, про актуальну ситуацію на фронті, дії російських окупантів, зокрема нещодавні ракетні атаки Росії на цивільну інфраструктуру та українських громадян, а також про українську формулу миру.

Радниця – уповноважена з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук пооінформувала делегацію Бразилії про ситуацію з депортацією приблизно 20 тисяч українських дітей на тимчасово окуповані території і до Росії.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець розповів про шкоду довкіллю України, якої завдає агресія РФ.

Як наголосив Андрій Єрмак, єдиний план, здатний припинити російську агресію в Україні, - це українська формула миру.

Керівник Офісу президента висловив сподівання на подальшу виважену позицію Бразилії та особисто президента Лули да Сілви щодо російської збройної агресії РФ проти України.

Він також висловив сподівання на те, що Бразилія сприятиме запрошенню України до участі в цьогорічному саміті Співтовариства держав Латинської Америки та Карибського басейну (CELAC) і ЄС, що відбудеться в липні в Брюсселі.

"Були б вдячні бразильській стороні й особисто президенту Лулі да Сілві за допомогу в залученні України до цього саміту", - сказав він.

Від імені Зеленського Єрмак передав запрошення президенту Бразилії здійснити візит до України у зручний час.

Теги: #бразилiя #єрмак

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