11 пакет санкцій Євросоюзу проти Росії може містити обмеження щодо експорту європейських товарів до третіх країн - фон дер Ляєн

11 пакет санкцій Євросоюзу буде зосереджений на боротьбі з обходом санкцій, при цьому в Єврокомісії не виключають санкцій проти третіх країн, які використовують для такого обходу.

"Ми додаємо більше продуктів, заборонених до транзиту, включно з матеріалами та деталями до літаків, які дорогою до третіх країн через Росію несподівано опиняються в руках Кремля", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

За її словами, "ми нещодавно побачили зростання торговельних потоків між ЄС і деякими країнами. Ці товари з'являються в Росії. Якщо ми бачимо, що товари з Євросоюзу прямують до третіх країн, а потім опиняються в Росії, ми можемо запропонувати країнам-членам накласти санкції на експорт цих товарів".

"Ми використовуватимемо цей механізм дуже обережно після аналізу ризиків і схвалення країнами ЄС, але це має показати, що ми працюємо щодо обходу санкцій", - сказала президентка Єврокомісії.

Вона також допустила "заборону тіньових операцій з третіми країнами, які навмисно обходять санкції".