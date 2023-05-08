Політика

17:52 08.05.2023

ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

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ЄС в 11-му пакеті санкцій може заборонити експорт до РФ низки технологій, до санкційних списків додати 30 структур і 70 осіб - ЗМІ

Влада ЄС у рамках підготовлюваного 11-го пакета санкцій щодо РФ розглядає варіант заборони на експорт деяких технологій і на використання нею деяких об'єктів інтелектуальної власності, повідомляє в понеділок Bloomberg із посиланням на низку документів.

"Пропозиції передбачають внесення до санкційних списків приблизно 70 осіб і 30 організацій; розширення обмежень із товарів на права на об'єкти інтелектуальної власності та на ліцензії під час їх виробництва", - передає агентство.

Також обмеження мають торкнутися більшої кількості ЗМІ, включно з RT Balkan, та IT-компаній, які можуть постачати найважливіші технології та програми російській розвідувальній спільноті. Також у ЄС хочуть посилити правила щодо перевантаження нафти із судна на судно в морі та заборон на входження суден у порти ЄС.

Bloomberg нагадує, що раніше повідомляв про опрацювання в ЄС заборон на транзит багатьох товарів через РФ, обмежень для суден, які вимикають транспондери, а також механізму, який зможуть застосовувати проти третіх країн, що допомагають Росії ухилятися від дії санкцій. За даними агентства, у разі схвалення механізму в ЄС створять два списки - країн, які, на думку Євросоюзу, дають Росії можливості обходити санкції, і заборонених до постачання товарів. Первісна мета ініціативи - стримати треті країни від допомоги РФ. У разі невдачі країни - члени ЄС за одностайним рішенням зможуть поповнювати списки конкретними країнами і товарами, забороненими для вивезення туди.

Крім того, до санкційних списків можуть внести 35 структур із КНР, ОАЕ, Ірану, Вірменії, Узбекистану з огляду на постачання товарів до Росії.

Раніше в понеділок представник Єврокомісії (ЄК) Ерік Мамер заявив, що ЄК направила країнам - членам ЄС пропозиції щодо 11-го пакета санкцій стосовно РФ.

Наприкінці квітня Financial Times повідомляло з посиланням на джерела, що в ЄС обговорюють можливість запровадження обмежень на експорт деяких товарів із Євросоюзу до низки третіх країн, які, як припускають у Брюсселі, реекспортують підсанкційну продукцію до Росії. Водночас, як зазначали джерела видання, деякі держави - члени ЄС занепокоєні потенційними наслідками ініціативи ЄК, зокрема тим, як такі заходи можуть вплинути на відносини з третіми країнами.

Минулого місяця голова ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що наступний, 11-й пакет санкцій щодо Росії буде здебільшого спрямований на запобігання обходу чинних обмежень. Представники Єврокомісії відмовляються називати будь-які терміни появи цього пакета, посилаючись на те, що під час роботи над черговими санкціями вони коментарів не дають.

Для затвердження цих обмежувальних заходів потрібне одностайне схвалення всіх 27 країн ЄС. Очікується, що постпреди країн - членів ЄС 10 травня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11-го пакета санкцій.

Теги: #єс #санкції

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