Постпреди ЄС обговорять 10 травня пропозиції ЄК щодо 11 пакету санкцій проти РФ - ЗМІ

Постпреди країн-членів ЄС, як очікується, наступного тижня проведуть зустріч, на якій обговорять пропозиції щодо 11 пакету санкцій проти Росії, повідомляє в п'ятницю видання Politico з посиланням на джерела.

Очікується, що найближчими днями Єврокомісія озвучить свої пропозиції щодо нових антиросійських заходів, а дипломати розглянуть їх у середу, 10 травня.

Раніше глава ЄК Урсула фон дер Ляєн заявила, що 11 пакет санкцій щодо Росії буде переважно спрямований на запобігання обходу чинних обмежень.

При цьому в середині квітня видання The Financial Times із посиланням на джерела писало, що в Євросоюзі не виключають блокування подальших спроб розширення спектра дії санкцій проти Росії на нові сектори економіки тими членами ЄС, для яких ці сфери життєво важливі. За даними джерел газети, ймовірно, тепер нові санкції можуть бути "обмежені розширенням списку фізосіб, чиї активи буде заморожено, і щодо яких діятимуть обмеження на поїздки".

В ЄС для схвалення санкцій потрібна згода всіх країн-членів цього інтеграційного об'єднання.