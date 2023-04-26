Порошенко і Квасневський застерігають від заморожування війни в Україні: Має бути повна депутінізація Європи та світу

Заморожування війни в Україні категорично неприйнятне ні для України, ні для світу. У такій думці зійшлися експрезидент Польщі Олександр Квасневський (1995-2005 рр.) і п’ятий президент України Петро Порошенко (2014-2019 рр.), які взяли участь у Європейському економічному конгресі в Катовицях.

"Заморожування війни не зупинить Путіна. Він виграє час і поставить нову мету, з цього приводу ні в кого не повинно бути ілюзій", - сказав п'ятий президент України, слова якого наводить пресслужба "Європейської солідарності" в середу з посиланням на польське видання Super Express.

Як зазначає видання, Квасневський і Порошенко окреслили сценарії для України та світу на найближчі місяці та роки. Обидва наполягають: заморожування війни категорично неприйнятне ні для України, ні для світу. "Світ більше не може мати жодних ілюзій, що в ДНК Росії є щось від демократії - там тече авторитарна кров", - сказав Квасневський.

За його словами, ключове значення матиме позиція об'єднаного світу, який пообіцяв Україні підтримку у сфері боєприпасів, ракетних систем і систем оборони.

"Захід повинен дотримати свого слова, і Україна має отримати ці поставки, тому що вона готує свій наступ, і ми повинні їй допомогти. Тому що це буде ще один вияв солідарності з українським народом", - зазначає експрезидент Польщі. Як вважає Квасневський, це також буде чітким сигналом для Путіна, якому, можливо, нарешті скажуть, що Росія просто програє цю війну, і це потрібно прийняти.

На запитання, коли закінчиться війна в Україні, Порошенко заявив, що необхідна повна депутінізація Заходу, подальші жорсткі санкції проти Росії та передача Путіна й інших російських воєнних злочинців до міжнародного трибуналу.

"Депутінізація має відбутися на континенті, у Німеччині, Франції, а також у Польщі, тому що всі повинні розуміти, що Путін не знає іншої мови, крім мови сили. Ми допоможемо Європі в депутінізації, за це ми боремося в цій війні", - зазначає Порошенко.

Як повідомляється, Квасневський додав, що закінченням війни має бути мир на умовах, які визначить Україна. "Ніхто не повинен вирішувати умови миру для України. Україна сама вирішує, коли вона хоче розпочати ці переговори і на яких умовах. Якими б не були переговори, основна, провідна роль у вибудовуванні цього плану повинна залишитися в України. Ми маємо її підтримувати", - зазначає колишній президент Польщі.