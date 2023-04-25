Політика

19:25 25.04.2023

Президент ПАР заявив, що панівна партія вимагає виходу країни з МКС

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Президент ПАР заявив, що панівна партія вимагає виходу країни з МКС

Президент ПАР Сиріл Рамафоса у вівторок заявив, що панівна партія "Африканський національний конгрес" (АНК) вимагає виходу країни з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, повідомляють західні ЗМІ.

"Так, панівна партія ухвалила рішення: вона вважає, що було б розумним для ПАР вийти з МКС", - сказав Рамафоса.

Він зазначив, що таке рішення пов'язано із тим, що цей суд, на думку членів АНК, несправедливо ставиться до деяких країн.

"Ми б хотіли, щоб питання несправедливого ставлення було ретельно обговорено, а поки - панівна партія знову вирішила, що треба вийти", - додав президент.

У 2016 році ПАР вже робила спробу вийти з МКС. Це було викликано розбіжностями навколо візиту 2015 року на той час президента Судану Омара аль-Башира. ПАР тоді відмовилася його заарештовувати, хоча МКС видав відповідний ордер. Пізніше рішення про вихід із МКС було відкликано, оскільки суд у ПАР визнав цей крок неконституційним.

ПАР перебуває серед країн, які ратифікували Римський статут МКС і, таким чином, визнають його юрисдикцію.

Як повідомлялося, МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

У ПАР на серпень заплановано саміт БРІКС - створеного в 2006 році об'єднання п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, КНР, ПАР.

 

 

Теги: #мкс #пар #вихід #можливість

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