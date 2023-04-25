Політика

12:50 25.04.2023

Чернігівська військадміністрація через суд вимагає забрати кошти на підтримку військових частин та бюджетні виплати у 10 000 чернігівців - Ломако

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Чернігівська військадміністрація через суд вимагає забрати кошти на підтримку військових частин та бюджетні виплати у 10 000 чернігівців - Ломако

Чернігівська міська військова адміністрація подала позов до суду, в якому вимагає скасувати рішення Чернігівської міської ради про виділення коштів на підтримку військових частин, на допомогу містянам, які втратили житло внаслідок обстрілів, на доплати бюджетникам тощо. Понад 10 тисяч чернігівців вже отримали допомогу. Про це повідомив секретар міської ради, в.о Чернігівського міського голови Олександр Ломако.

"Чернігівська військова адміністрація через суд вимагає від 10 тисяч містян повернути виплати з бюджету, а також забрати кошти на підтримку ЗСУ. Чиновникам військових адміністрацій, зокрема пану Брижинському не сподобалось рішення міської ради про зміни до бюджету, яке ми ухвалили на сесії 30 березня. Спочатку вони робили все, щоб зірвати цю сесію: тримали депутатів на допитах та блок-постах, мінували приміщення міськради. Натомість, депутати зібралися та проголосували питання порядку денного, в тому числі, про зміни до бюджету", - повідомив Олександр Ломако.

Ломако наголосив, що завдяки проведенному голосуванню вдалося вирішити ряд життєво важливих питань для Чернігова.

"Що дало це голосування? З міського бюджету були виділені кошти на підтримку військових частин - допомога ЗСУ. Чернігівці, які втратили квартири внаслідок російської агресії отримали компенсації комунальних послуг. Наші Герої тилу - працівники комунальних підприємств, лікарень, закладів освіти, тощо отримали матеріальну допомогу. Станом на 24 квітня вже понад 10 000 чернігівців надійшла допомога з міського бюджету. Це більше 30 млн грн. Були виділені кошти і на перевізників, аби забезпечити роботу громадського транспорту без підвищення тарифів на проїзд", - розповів Ломако.

За словами секретаря міськради та в.о міського голови Чернігова Олександра Ломако, в разі скасування змін до бюджету міста, 10 тисячам чернігівців необхідно буде повернути виплати в бюджет, також будуть забрані кошти на підтримку ЗСУ та підвищені тарифи на проїзд.

"Хіба це позов в інтересах людей і міста? Ні, навпаки. Це ще один крок, щоб дестабілізувати ситуацію в Чернігові та заблокувати роботу обраної міської влади. Скасування рішення про бюджет може зупинити місто. Та схоже, вони цього не розуміють. Або навпаки, розуміють…", - резюмував Ломако.

Теги: #чернігівська #ломако #ова

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