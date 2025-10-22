Інтерфакс-Україна
10:54 22.10.2025

Найгірше з електрикою в Чернігівській та Сумській областях – "Укренерго"

В Сумській та Чернігівській областях наразі найскладніша ситуація з енергопостачанням після ударів РФ по енергосистемі, повідомила НЕК "Укренерго".

"Через пошкоджене ворогом обладнання найскладнішою залишається ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Також є атаковані енергооб’єкти та знеструмлені споживачі в інших областях. Аварійно-відновлювальні роботи почались одразу, як це дозволила безпекова ситуація", – йдеться в оновленні НЕК по ситуації в енергосистемі станом на поточний момент.

"Укренерго" зазначає, що через масштабну ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в середу застосовані аварійні відключення у більшості регіонів України, через наслідки попередніх російських обстрілів сьогодні вчергове в усіх регіонах України з 16:00 до 22:00 будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

"Враховуючи наслідки обстрілів та погодні умови, сьогодні упродовж доби зберігається необхідність в ощадливому споживанні електроенергії. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, максимально обмежте користування потужними електроприладами", – закликає "Укренерго".

Джерело: https://t.me/Ukrenergo/4228

 

Теги: #сумська #чернігівська #укренерго #енергопостачання

