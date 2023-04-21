Політика

09:48 21.04.2023

Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

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Питання про вступ України до НАТО розглядатимуть тільки після закінчення війни - глава Міноборони ФРН

Членство України в НАТО наразі не стоїть на порядку денному, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Він наголосив, що швидкого рішення про вступ України до Європейського Союзу або НАТО не буде, зазначивши, що "двері привідкриті, але нині не час вирішувати".

При цьому Пісторіус також зазначив, що Україна має виграти війну.

"Це не обов'язково означає, що війну врешті буде виграно військовим шляхом", - уточнив він, нагадавши, що метою є мирна угода і виведення російських військ з українських територій.

 

Теги: #нато #україна #пісторіус

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