Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Багдада, де провів переговори з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

"Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвого поштовху активізації двостороннього політичного діалогу", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що прибув до Багдада, щоб "відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом".

У Багдаді Кулеба запросив Фуада Хусейна відвідати Україну.

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських Сил оборони з відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій, а також приділив особливу увагу Формулі миру президента Володимира Зеленського. Глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Крім того, міністри домовилися провести найближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, щоб активізувати співробітництво у сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Співрозмовники також домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Візит Кулеби відбувається в контексті реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня.