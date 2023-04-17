Політика

15:27 17.04.2023

Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

2 хв читати
Кулеба провів у Багдаді переговори з іракським колегою, запросив його відвідати Україну

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув із візитом до Багдада, де провів переговори з віцепрем'єр-міністром, міністром закордонних справ Іраку Фуадом Хусейном.

Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України, це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

"Україну та Ірак об’єднує багаторічна історія дружби та взаємної поваги. Свого часу українські військовослужбовці допомагали нормалізувати ситуацію на іракській території. Нині уряд Іраку підтримує суверенітет і територіальну цілісність України на тлі повномасштабного вторгнення Росії. Телефонна розмова лідерів наших держав минулого тижня надала суттєвого поштовху активізації двостороннього політичного діалогу", - зазначив Кулеба.

Він наголосив, що прибув до Багдада, щоб "відкрити двері для нових можливостей у двосторонніх відносинах України та Іраку, наповнити наші взаємини новим практичним змістом".

У Багдаді Кулеба запросив Фуада Хусейна відвідати Україну.

Міністр розповів іракському колезі про зусилля українських Сил оборони з відбиття російської агресії та звільнення окупованих територій, а також приділив особливу увагу Формулі миру президента Володимира Зеленського. Глави МЗС окремо обговорили питання експорту українських зернових.

Крім того, міністри домовилися провести найближчим часом консультації на рівні низки міністерств України та Іраку, щоб активізувати співробітництво у сферах торгівлі, освіти та цифровізації.

Співрозмовники також домовилися про проведення політичних консультацій міністерств закордонних справ, а також п’ятого засідання міжурядової комісії з питань торговельного, економічного, наукового та технічного співробітництва. Попереднє засідання комісії відбулося в 2012 році.

Візит Кулеби відбувається в контексті реалізації домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Іраку Мухаммада Шіа Ас-Судані 10 квітня.

Теги: #ірак #кулеба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:40 17.04.2023
Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

Багдад готовий стати посередником між Україною і Росією - глава МЗС Іраку

19:02 16.04.2023
Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

Візит Кулеби до Багдада продовжить стратегію відкриття нових горизонтів у світі та створення нових можливостей для України, бізнесу та громадян - МЗС

21:50 14.04.2023
Кулеба: Найкращі гарантії безпеки для України до саміту НАТО - сильне прискорення поставок зброї та надання літаків F-16

Кулеба: Найкращі гарантії безпеки для України до саміту НАТО - сильне прискорення поставок зброї та надання літаків F-16

18:54 13.04.2023
Кулеба закликав здійснити три негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою

Кулеба закликав здійснити три негайні кроки для забезпечення успіху України на полі бою

10:52 13.04.2023
Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

Глава МЗС України: Настав час перетворити Чорне море на те, чим стало Балтійське, - море НАТО

10:02 13.04.2023
Глава МЗС: Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком чи будь-яким іншим українським містом, вони всі будуть Україною знову

Глава МЗС: Немає жодної різниці між Сімферополем, Донецьком чи будь-яким іншим українським містом, вони всі будуть Україною знову

17:55 11.04.2023
Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

16:47 10.04.2023
Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

13:46 07.04.2023
Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця, - глава МЗС України

Навіть звичайні росіяни розуміють, що час насолоджуватися вкраденою українською землею добігає кінця, - глава МЗС України

20:36 04.04.2023
Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

Голова МЗС за результатами засідання комісії "Україна-НАТО": ми збільшили бюджет Альянсу на фінансування проєктів для ЗС України і прискорили постачання зброї для контрнаступу

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Блінкен у розмові з Кулебою категорично відкинув будь-які спроби поставити під сумнів здатність України перемогти на полі бою

Якби Путін приїхав до Австрії, його заарештували б - міністр у справах ЄС

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

ОСТАННЄ

МЗС України засуджує насильство в Судані та закликає сторони конфлікту до стриманості задля запобігання подальшим жертвам серед цивільного населення

Резніков: Росія має стати демократичною федерацією, пройшовши через денацифікацію

Росії не вистачає техніки для війни проти України через американські санкції

Данілов бачить загрозу для країни в активізації політичного процесу

Посол Канади про "мирний план" Китаю: Спиратимемося на позицію України

КНР не постачатиме зброю сторонам конфлікту в Україні - глава МЗС Китаю

Україна занадто дорого обходиться ЄС - Орбан

Захищаючи Україну, українці також захищають і Молдову

Прем'єр Польщі вважає, що деякі його європейські колеги демонструють недалекоглядність щодо Китаю

Мінветеранів та Червоний Хрест України здійснять моніторинг якості надання послуги з виплати грошової допомоги ветеранам з інвалідністю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА