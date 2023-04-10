Політика

19:42 10.04.2023

Уряд Естонії йде у відставку після парламентських виборів

1 хв читати
Уряд Естонії йде у відставку після парламентських виборів

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallasd) повідомила про відставку уряду.

"Згідно з конституцією, нинішній уряд Партії реформ, Соціал-демократичної партії і "Вітчизна" йде у відставку", - заявила глава уряду в понеділок після обрання нового складу парламенту.

Уряд, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

Як очікується, президент Алар Каріс доручить Каллас сформувати і новий склад кабінету міністрів як лідерці партії "Реформ", що перемогла на парламентських виборах 5 березня.

Реформісти на виборах отримали 37 мандатів і вже приступили до формування нової коаліції, до якої запрошені Соціал-демократична партія і партія "Естонія 200". Разом вони матимуть 60 мандатів зі 101.

Теги: #уряд #відставка #естонія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:35 09.04.2023
Естонія витрачатиме на оборону 3% ВВП протягом чотирьох років

Естонія витрачатиме на оборону 3% ВВП протягом чотирьох років

12:20 07.04.2023
Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

Міністр оборони Естонії пропонує закуповувати снаряди для України не лише в рамках ЄС, а й поза Євросоюзом

18:46 06.04.2023
Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

Депутати відправили голову Львівської облради у відставку

08:50 05.04.2023
В Естонії на бойове чергування вперше заступлять системи ППО NASAMS

В Естонії на бойове чергування вперше заступлять системи ППО NASAMS

18:15 30.03.2023
Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні

Шмигаль розповів про вісім напрямів розвитку ветеранської політики в Україні

10:42 29.03.2023
В Естонії заборонять користуватися застосунком ТікТок на телефонах чиновників - ЗМІ

В Естонії заборонять користуватися застосунком ТікТок на телефонах чиновників - ЗМІ

13:33 28.03.2023
Естонія називає хибними твердження про постачання Україні застарілої військової техніки, щоб замінити її новою за рахунок Фонду миру Євросоюзу

Естонія називає хибними твердження про постачання Україні застарілої військової техніки, щоб замінити її новою за рахунок Фонду миру Євросоюзу

07:37 27.03.2023
Прем'єр Ізраїлю відправив у відставку міністра оборони, який закликав відмовитися від судової реформи

Прем'єр Ізраїлю відправив у відставку міністра оборони, який закликав відмовитися від судової реформи

12:44 21.03.2023
Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

Глава МЗС Естонії взяв участь у засіданні ВР - нардеп Гончаренко

02:06 21.03.2023
Вотуми недовіри французькому уряду відкинуті Національними зборами, пенсійну реформу затверджено

Вотуми недовіри французькому уряду відкинуті Національними зборами, пенсійну реформу затверджено

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

Радник президента Сибіга: Україна готова до дипломатичного вирішення питання Криму, але не виключає військового шляху його звільнення

Навіть у воєнний час Україна продовжує досягати прогресу в антикорупційних реформах - Маасікас

Голова МЗС України: питання ПДЧ у НАТО знято з порядку денного, оскільки ми подали заявку

ОСТАННЄ

Байден знову заявив про наміри балотуватися на другий термін, але поки що не готовий зробити офіційне оголошення

Україна та Ірак активізують механізми взаємодії

Бюджетний комітет рекомендує Раді шляхом голосування визначитися щодо висловлення недовіри Пацкану

Зеленський подякував Польщі за новий пакет військової допомоги

Франція і Китай підтримують усі зусилля з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права і принципів Статуту ООН - спільна заява

Саакашвілі закликав міжнародну спільноту чинити дипломатичний та економічний тиск на уряд Грузії

Профільний комітет рекомендує ВР ухвалити постанову про перевірку дотримання Почаївською лаврою умов договору про безоплатне користування культовими будівлями - нардеп

Глава МЗС Туреччини за підсумками зустрічі з Лавровим: Війна має бути припинена якомога швидше

Україна не торгує своїми територіями - речник МЗС

Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА