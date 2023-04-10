Уряд Естонії йде у відставку після парламентських виборів

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас (Kaja Kallasd) повідомила про відставку уряду.

"Згідно з конституцією, нинішній уряд Партії реформ, Соціал-демократичної партії і "Вітчизна" йде у відставку", - заявила глава уряду в понеділок після обрання нового складу парламенту.

Уряд, що йде у відставку, продовжить виконувати свої обов'язки до призначення нового кабінету.

Як очікується, президент Алар Каріс доручить Каллас сформувати і новий склад кабінету міністрів як лідерці партії "Реформ", що перемогла на парламентських виборах 5 березня.

Реформісти на виборах отримали 37 мандатів і вже приступили до формування нової коаліції, до якої запрошені Соціал-демократична партія і партія "Естонія 200". Разом вони матимуть 60 мандатів зі 101.