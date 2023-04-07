Подоляк припустив сценарій деокупації АР Крим

Російські окупанти, ймовірно, самі залишатимуть півострів Крим після проведення військових дій Збройними силами України на полі бою, припустив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Швидше за все, буде так: завдання тактичних суттєвих поразок Росії на полі бою. Немає різниці, на якому напрямку, тому що обговорювати конкретні напрямки немає сенсу в прямому ефірі. Навіть Генштаб напевно цього не робитиме. Але після того, як буде завдано істотних Тактичні поразки на будь-якому напрямку, Росія сама швидко покидатиме півострів Крим", - сказав Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".

Подоляк зазначив, що діалог щодо Криму може відбуватися, якщо росіяни будуть готові вийти за кілька днів. Після цього туди зайдуть ЗСУ без активних бойових дій. Але такий сценарій дуже малоймовірний.