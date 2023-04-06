Макрон - Сі Цзіньпіну: Ми хочемо не просто завершення війни, а поваги до суверенітету і територіальної цілісності України

Глава КНР Сі Цзіньпін і президент Франції Еммануель Макрон відзначили важливість недопущення застосування ядерної зброї під час воєнних дій в Україні, а також закликали активізувати дипломатичні зусилля для пошуків шляхів до миру.

"Китай, як і раніше, виступає за мирні переговори і політичне врегулювання. Разом із Францією ми закликаємо міжнародну спільноту зберігати розсудливість і стриманість та уникати будь-яких дій, що можуть погіршити кризу", - сказав Сі Цзіньпін на пресконференції після переговорів із Макроном.

Китайський лідер зазначив, що "ядерна зброя не повинна використовуватися, і ядерної війни не повинно бути". Французький лідер погодився і сказав, що необхідно "виключити застосування ядерної зброї".

"Маємо якомога швидше відновити дискусію з усіма, зокрема з Росією", - додав Макрон.

Водночас він зазначив, що "ми хочемо не просто завершення війни, а поваги до суверенітету і територіальної цілісності України". Президент Франції наголосив на важливості встановлення "тривалого миру".