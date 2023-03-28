Політика

12:51 28.03.2023

МФО "Розумна політика" ініціює законопроєкт про однакові розміри виплат сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі

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МФО "Розумна політика" ініціює законопроєкт про однакові розміри виплат сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі

Міжфракційне об'єднання (МФО) "Розумна політика" має намір запропонувати Верховній Раді зробити однаковими виплати сім'ям загиблих захисників України, незалежно від дати їх загибелі, повідомив лідер МФО позафракційний народний депутат Дмитро Разумков.

"Команда "Розумної політики" готує до реєстрації законопроект, яким передбачається забезпечення однаковим рівнем соціального захисту всіх (родин - ІФ-У) військових незалежно від дати загибелі у цій війні", - написав Разумков у вівторок у фейсбуці.

За його словами, у разі ухвалення законопроєкту сім'ї загиблих у період із 14 квітня 2014 року до 24 лютого 2022 року отримають різницю між фактично виплаченою одноразовою грошовою допомогою та 15 млн грн, які налічують наразі.

Разумков закликав колег із парламенту приєднатися до законодавчої ініціативи і поставити під документом свій підпис.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту "Про внесення змін до статті 16-2 закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" щодо розміру одноразової грошової допомоги на період воєнного стану", що є в розпорядженні агентства "Інтерфакс-Україна", пропонуються виплатити сім'ям загиблих у період із 14 квітня 2014 року (дата початку антитерористичної операції) до 24 лютого 2022 року різницю між фактично виплаченою (нарахованою) допомогою в розмірі, встановленому раніше законом, та розміром допомоги у відповідності з законом.

Ця постанова уряду передбачає, що сім'ям загиблих захисників України виплачують одноразову грошову допомогу в розмірі 15 млн грн, тоді як відповідно до закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачено виплату (залежно від її підстав) у розмірі від 500 до 750-кратного прожиткового мінімуму, встановленого законом для працездатних осіб на 1 січня календарного року, (станом на нинішній календарний рік - від 1,3 млн грн або 2 млн грн).

 

Теги: #виплати #зсу #розумна_політика

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